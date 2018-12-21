Güncelleme - Manisa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 60 öğrenci, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 60 öğrenci, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan bazı kız öğrencilerde, akşam yemeğindeki çorba, tavuk, pilav ve salata yemelerinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı.



Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı.



Kaymakam Uğur Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Devlet Hastanesinde İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdürü Ebru Yöntem'den konuyla ilgili bilgi aldı.



Yemeklerden ve sulardan numune alındı



AA muhabirinin ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerden 31'i Turgutlu Devlet Hastanesinde, 16'sı ilçedeki özel bir hastanede, 13'ü ise Manisa Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.



Öğrencilerin 24 ila 72 saat arasında müşahede altında tutulacağı öğrenildi.



Öte yandan Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, 145 öğrencinin bulunduğu yurttaki akşam yemeğinden numuneler alarak, İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdiği, ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince de öğrenci yurdundan alınan su numunelerinin incelendiği belirtildi.

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