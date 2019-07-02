Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar Hazal Yarıcı ve Ziynet Yarıcı ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Ziynet Yarıcı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde hızla giden otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:17 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]