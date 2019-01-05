Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü

Güncelleme - Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü

28 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde eşinin bıçakla yaraladığı kadın yaşamını yitirdi.

Güncelleme - Manisa'da Tartıştığı Eşinin Bıçakladığı Kadın Öldü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde eşinin bıçakla yaraladığı kadın yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir kömür madeninde çalışan M.İ, eşi H.İ. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında eşini bıçaklayan M.İ, olay sonrası evden ayrıldı.

Kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve giden polis ekipleri, H.İ'nin cesediyle karşılaştı.

Polisin telefonla aradığı M.İ, suçunu itiraf etti. Teslim olan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:29 Kaynak: AA

İnönü mahallesi, Soma, Manisa, Güncel
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