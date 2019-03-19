Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mardin'de Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

Güncelleme - Mardin'de Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

34 dakika önce

Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Mardin'de Terör Operasyonu: 25 Gözaltı, System.String[]
Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğünce "özerklik ve öz yönetim" amaçlı oluşturulan sözde "Artuklu Kent Meclisi ve Mahalle Meclisleri" içerisinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Mardin, Batman ve Diyarbakır'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP İl Başkanı Musa Alkan, HDP eski il yöneticilerinden Aysel Erol, DBP Parti Meclisi üyesi Semire Kut, DBP il yönetimi üyesi Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin eski ilçe yöneticilerinden Samiye Demir'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: AA

PKK, Mardin, Güncel
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