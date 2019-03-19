Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon

Güncelleme - Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon

1 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda biri gri listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncelleme - Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda biri gri listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.


Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi.


"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Reber" kod adlı Kasım Saptık'ın örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, "Dilxwaz" kod adlı teröristin ise "gri" kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu belirtildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: AA

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