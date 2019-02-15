Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde Yangın

Güncelleme - Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde Yangın

1 saat önce

Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki bir kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncelleme - Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde Yangın, System.String[]
Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki bir kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan kafeteryanın mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Göztepe Kampüsü'nde bulunan bir kafeteryanın mutfak bölümünde bu akşam 20.30 sıralarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kafeteryada maddi hasar oluştu." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: AA

İtfaiye, Marmara Üniversitesi, Güncel
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