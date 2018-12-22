Güncelleme - Mersin'de Çocukların Bulduğu Fünye Patladı: 5 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları fünyenin patlaması sonucu yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları fünyenin patlaması sonucu yaralandı.



Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide oynayan 7-15 yaşlarındaki 5 çocuk, bir hurdacının yakınlarındaki çöp yığınında buldukları dinamit patlatmakta kullanılan fünyeyle oynamaya başladı.



Çocuklardan birinin fünyenin fitilini çakmakla yakması sonucu patlama meydana geldi.



Olayda, kardeş olan Y.İ.D, C.S.D. ve H.E.D. ile arkadaşları S.T. ve M.R. yaralandı.



Yaralılar, sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yaralanan 3 kardeşin babaannesi Emine D, patlamanın evlerinin yakınında meydana geldiğini söyledi.



Evdeyken bir ses duyduğunu belirten Emine D, "Dışarıya çıktığımda bir baktım çocuklar yerde yaralıydı. Patlamanın etkisiyle çevreye sıçrayan çakıl taşları da çocuklara gelmiş." ifadelerini kullandı.

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