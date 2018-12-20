Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mersin'de Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

Güncelleme - Mersin'de Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

11 saat önce

Mersin'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı 9 bin 200 dolar, evlenme vaadiyle de bir kadını 7 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Mersin'de Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı 9 bin 200 dolar, evlenme vaadiyle de bir kadını 7 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki uygulama esnasında daha önce hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılan Ş.K'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

Dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık suçlamalarıyla arandığı tespit edilen Ş.K. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, zanlı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı bulunan H.T'den kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp bu yasağı kaldıracağını belirterek 9 bin 200 dolarını aldığı, M.K isimli kadını da evlenmek vaadiyle bir süre arkadaşlık yapıp 7 bin lira dolandırdığı iddialarıyla polis merkezlerine başvuru yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, cep telefonu bayisi sahibi E.Ç.D'nin de zanlının ikinci el cep telefonuna bakarken kalabalıktan faydalanarak bir telefonu çaldığı iddiasıyla polise başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:18 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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