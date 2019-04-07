Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mersin'de Fabrika İşçileri Zehirlendi

Güncelleme - Mersin'de Fabrika İşçileri Zehirlendi

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 33 işçi tedavi altına alındı.

Güncelleme - Mersin'de Fabrika İşçileri Zehirlendi, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 33 işçi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 33 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Bu arada, olay yerine inceleme amaçlı AFAD ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:27 Kaynak: AA

Akdeniz, İşçi, Mersin, Güncel
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