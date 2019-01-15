Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mersin'de Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme - Mersin'de Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

32 dakika önce

Mersin'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatı uçtu, sahil şeridindeki yol sular altında kaldı.

Güncelleme - Mersin'de Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Mersin'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatı uçtu, sahil şeridindeki yol sular altında kaldı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren özellikle kıyı kesiminde etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çok sayıda ağaç ve çöp konteyneri devrildi.

Birçok reklam panosunun da yıkıldığı sahil şeridi, akşam saatlerinden itibaren sağanak başlaması ve dalgaların boyunun artmasıyla sahil bandını aşması sonucu sular altına kaldı.

Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahil yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde de devrilen bir ağaç nedeniyle askerlik şubesinin bahçe duvarı yıkıldı.

Merkez Mezitli ilçesinde de bir halı sahanın çatısı uçarak, yanındaki elektrik direğine çarpıp, devirdi. Kaza sonrasında bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kentte hayatı durma noktasına getiren kuvvetli fırtına ve yağışlar nedeniyle merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde de bir evin çatısı yola uçtu. Olayda iki elektrik direği devrildi.

Sini Çayı taştı

Bu arada, şiddetli yağışların etkisiyle Bozyazı ilçesinde bulunan Sini Çayı'nın da su seviyesi yükselerek, taştı.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı mahallerde su baskınları meydana geldi.

Ekipler geniş alana yayılan suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, çok sayıda iş yerine de su dolduğu öğrenildi.

"Tam fırtına" uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada uyarılarda bulunularak, zaman zaman rüzgarın hızının saatte 105 kilometreyi bularak "tam fırtına" şeklinde esebileceği vurgulandı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan bir kargo gemisi de bir süre sürüklendikten sonra karaya oturmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Merkez, Mersin, Güncel
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