Güncelleme - Mersin'de Kuyumcu Soygunu: 2 Ölü
1 saat önce
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdü.
Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.
Kendilerine direnen çalışan Yasin Tazegül'ü öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altını aldı.
Olay anında iş yerinin dışında bulunan kuyumcu Mustafa Serpil'in müdahale etmeye çalıştığı zanlı veya zanlılar iş yeri sahibini de öldürüp kaçtı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından cenazeler Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: AA
Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu
Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu