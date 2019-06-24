GÜNCELLEME - Mersin'de yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:49 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice
Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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