Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına

Güncelleme - Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumun 314 çiftçiye ait 577,5 dekar alandaki seralarda 8 milyon 798 bin 500 lira zarara neden olduğu bildirildi.

Güncelleme - Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumun 314 çiftçiye ait 577,5 dekar alandaki seralarda 8 milyon 798 bin 500 lira zarara neden olduğu bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Rasim Şahin, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdürlük ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Şahin, hasarın daha çok örtü altı sebze üretiminin yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Hortumun yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, bu sırada birçok domates ve muz serasının zarar gördüğünü bildiren Şahin, çiftçilerin yaralarını sarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Yıldız da hasar tespiti için 5 ayrı ekip oluşturduklarını bildirdi.

Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç ise mahalledeki birçok tarım arazisinde tapu sorunu yaşandığını belirterek, "Yetkililerden isteğim, tapu sorununa bakmadan bu insanlara yardım yapılması." diye konuştu.

Üreticilerden Hafize Koca da hortumun oluştuğu sırada çocuklarının serada domates topladığını dile getirdi.

Hortumun seralara büyük zarar verdiğini kaydeden Koca, bu seraların yeniden yapılması için devletin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 9 milyon liralık hasar

Erdemli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 ekibin çalışması sonucu ön hasar tespitinin yapıldığı, hortum nedeniyle 314 çiftçiye ait 577,5 dekar alanda bulunan muz ve sebze seralarında toplam 8 milyon 798 bin 500 lira zarar tespit edildiği bildirildi.

Kesin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, 9 evin çatısının tamamen, 26 evin kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Bu arada, evleri oturulamaz hale gelen vatandaşların geçici olarak komşuları ve yakınlarının evlerine yerleştirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel
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