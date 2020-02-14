(Güncelleme) MHP'li Mustafa Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika (Güncelleme) MHP'li Mustafa Kalaycı: 'Konya Metro'ya hızla kavuşacak' - Son Dakika

(Güncelleme) MHP'li Mustafa Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2020 yılı yatırım programında Konyaray ve Metro Projesi için yaklaşık 1.4 milyar liralık devasa ödenek ayrıldığını belirterek, Konya'nın Metro'ya hızla kavuşacağını söyledi.

(Güncelleme) MHP'li Mustafa Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2020 yılı yatırım programında Konyaray ve Metro Projesi için yaklaşık 1.4 milyar liralık devasa ödenek ayrıldığını belirterek, Konya'nın Metro'ya hızla kavuşacağını söyledi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığını hatırlattı. Yatırım programının incelendiğinde Konya'da devam eden birçok projeye ödenek ayrıldığını kaydeden Mustafa Kalaycı, Konyaray ve Metro Projesinin yaklaşık 1.4 milyar lira ödenekle dikkat çektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mustafa Kalaycı, "Konyaray ve Metro Projesi için devasa bir ödenek ayrılmış. 1 milyar 359 milyon 127 bin TL, yani yaklaşık 1,4 milyar TL. 2020 Yatırım Programında 21,1 km hat yapımı, 40 hafif raylı sistem aracı ve 7 banliyö aracı alımı ve müşavirlik hizmeti için bu bedel ödenecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Konya yıllardır özlemini çektiği Metro'ya hızlı bir şekilde kavuşacak. Tarihi bir ödenek ayrılmış. İnşallah Konyamızın kent içi ulaşımda yaşadığı sorunlar sona erecek. Konyamıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Mustafa Kalaycı, Konya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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