Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mısır Balıkçı Teknesinin Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalanması

Güncelleme - Mısır Balıkçı Teknesinin Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalanması

17 dakika önce

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesinde bulunan 7 kişiden kurtarılan 6'sının ülkesine teslim edildiğini açıkladı.

Güncelleme - Mısır Balıkçı Teknesinin Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalanması, System.String[]
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesinde bulunan 7 kişiden kurtarılan 6'sının ülkesine teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama, Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesinden kurtarılan 6 kişinin Mısır makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kayıp balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Mısır'da 7 balıkçının bulunduğu bir tekne, bugün bölgede etkili olan fırtına sonucu Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kenti sahiline savrulmuş, Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle 6 balıkçı kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:00 Kaynak: AA

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