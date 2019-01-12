Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mobilya Atölyesinde Yangın

Güncelleme - Mobilya Atölyesinde Yangın

1 saat önce

Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Güncelleme - Mobilya Atölyesinde Yangın, System.String[]
Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Mobilya Kent 5082. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atölyenin depo kısmına ve yanındaki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında hafif şekilde yaralanan itfaiye personeline 112 Acil Servis ekipleri, müdahale etti.

Ayrıca atölyenin, hafta sonu olması nedeniyle birkaç saat önce kapatıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Kayseri, İtfaiye, Murat Erat, Güncel
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