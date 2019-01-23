Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme - Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

11 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncelleme - Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin Datça- Marmaris arası Boynuzcuk mevkisi açıklarında 4,5 şiddetinde hissedildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre bölgemizde herhangi bir mal ve can kaybı bulunmamaktadır." dedi.


Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil çağrı merkezine bölgeden herhangi bir can ve mal kaybına dar ihbar gelmediğini dile getirdi.


Öte yandan, depremin hissedildiği Datça, Marmaris, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:38 Kaynak: AA

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