Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNCELLEME - Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaymakam Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Bodrum, Gökova, Muğla, Güncel
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