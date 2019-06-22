GÜNCELLEME - Muğla'da cinayet
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Fikret Ö. ile İsmail Işık
, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık
mevkisindeki bir otelde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö. Işık'ı bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
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