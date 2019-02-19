Güncelleme - Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

Muğla
'nın Milas
ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden birinin cenazesi çıkarıldı. Sarıkaya
mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkartma çalışması devam ediyor.
Muğla, İzmir
ve Aydın
'dan gelen AFAD
ekipleri, cenazelerine ulaşılan iki işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.
İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesi, ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Türk Kızılayı
ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çeşitli ikramlar yapılıyor. Maden
sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli
İl Jandarma
Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.