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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

15 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 helikopter, 26 arazöz, 8 iş makinesi ve 105 orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.
Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Yüksel, yangın sonucu 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Marmaris, Muğla, Güncel
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