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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

46 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:51 Kaynak: AA
Karacahisar, Milas, Muğla, Güncel
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