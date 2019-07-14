GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
13 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:02 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Patlangıç Mahallesi
Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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