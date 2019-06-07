GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altında
22 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:40 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçay Mahallesi Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale etti.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman alanı zarar gördü.
Feribotta feci kaza: 75 yaşındaki yolcunun parmak ucu koptu
Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı
Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı!
Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi