Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altında
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altında

22 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altında, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçay Mahallesi Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.

Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale etti.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman alanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Milas, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feribotta feci kaza: 75 yaşındaki yolcunun parmak ucu koptu Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı! Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]