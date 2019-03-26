Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu

Güncelleme - Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 askeri personel gözaltına alındı.

Güncelleme - Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 askeri personel gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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