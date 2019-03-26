Güncelleme - Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu

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İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak

Meral Akşener'den İddialı Çıkış: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı Alıyoruz

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı