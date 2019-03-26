Güncelleme - Muğla ve Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon
1 saat önce
Muğla ve Balıkesir'de, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.
Muğla
ve Balıkesir
'de, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı. Bodrum
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan götürmek için oluşturulan bir şebeke tespit edildi.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla ve Balıkesir'de gözaltı kararı verilen 1'i yabancı uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:26 Kaynak: AA
Meral Akşener'den İddialı Çıkış: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı Alıyoruz
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı