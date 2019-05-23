GÜNCELLEME - Muhabirimiz Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Derebaşı Virajları'nda yol açma çalışmalarını takip ederken görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.

Cesedin, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı'nın cesedinin ekiplerce çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.

Vali Pehlivan, Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Valilik yazılı açıklaması

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın, uçuruma düştüğü 10 Mayıs Cuma günü başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bugün saat 14.30 itibarıyla dere yatağında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Olayın yaşandığı günden itibaren Nişancı'ya bir an önce ulaşılması maksadıyla Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su Altı Arama ve Dağ Arama Kurtarma timleri, Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri dalgıç ekipleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul ve İzmir itfaiyeleri, Trabzon AKUT ekibi, Bayburt İl Özel İdaresi, 112 Acil, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Skorsky Genel Maksat Helikopteri ile İnsansız Hava Araçları ve droneların katıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmalara bugüne kadar devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bugün arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları esnasında elde edilen görüntüler üzerine başlatılan kurtarma çalışmaları sonucu bulunan cansız bedenin, kimliği aile yakınlarınca teşhis edilen AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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