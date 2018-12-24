Güncelleme - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma
2 saat önce
Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Oyuncu Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, konuk oldukları Halk TV
'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:04 Kaynak: AA
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