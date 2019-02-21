Güncelleme- Münbiç'ten Cerablus'a Bombalı Araçla Saldırı

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Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır

Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu