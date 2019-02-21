Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Münbiç'ten Cerablus'a Bombalı Araçla Saldırı

Güncelleme- Münbiç'ten Cerablus'a Bombalı Araçla Saldırı

50 dakika önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Güncelleme- Münbiç'ten Cerablus'a Bombalı Araçla Saldırı, System.String[]
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Aracın, YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu araçta arama yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 5 bomba imha uzmanının, bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldüğünü söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde de akşam saatlerinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 1 sivil ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: AA

PKK, Münbiç, Cerablus, Güncel
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