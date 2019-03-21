Son Dakika Haberleri: Güncelleme- Musul'da Feribot Battı: 55 Ölü

Güncelleme- Musul'da Feribot Battı: 55 Ölü

37 dakika önce

Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribotun batması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme- Musul'da Feribot Battı: 55 Ölü, System.String[]
Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribotun batması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bedir, hayatını kaybedenlerden 33'ünün kadın, 12'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, olaya ve ölü sayısına ilişkin bilgilerin gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri 30 kişinin Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Dicle, Irak, Musul, Güncel
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