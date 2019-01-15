Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı

Güncelleme - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı

1 saat önce

ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlendi.

Güncelleme - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı, System.String[]
ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlendi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelde patlama meydana geldi, ardından silahlı çatışma çıktı.


Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Otelde, Eş-Şebab militanları ve polis arasında çatışmalar sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Kenya, Nairobi, Güncel
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