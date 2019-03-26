Güncelleme - Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın
55 dakika önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi
'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin sardığı tesisin çatısının bir bölümü çöktü.
Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tesis büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:56 Kaynak: AA
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