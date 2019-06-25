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GÜNCELLEME - Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri

45 dakika önce

Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

GÜNCELLEME - Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri, System.String[]
Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Almanya'dan posta yoluyla bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.
Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adliyede önlem alan AFAD ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.
AFAD yetkililerinin, zarf içindeki maddeyi niteliğinin tespiti için Ankara'ya gönderdiği öğrenilirken, hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınan adliye çalışanları taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:57 Kaynak: AA
AFAD, Almanya, Nevşehir, Güncel
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