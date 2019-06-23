GÜNCELLEME - Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Nevşehir
'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri
istikametine seyreden Sedat Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan 8 aylık Rabi Acar ve Enver Can (65), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada, sürücü ile A.A, L.A. ve A.A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.