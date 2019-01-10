Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Güncelleme - Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

51 dakika önce

Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik
Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulundukları ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları öne sürülen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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