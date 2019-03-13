Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Nijerya'da Okul Binası Çöktü

Güncelleme - Nijerya'da Okul Binası Çöktü

32 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Güncelleme - Nijerya'da Okul Binası Çöktü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının, eski ve bakımsız olması nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Enkaz altında kalan 10 öğrencinin cesedine ulaşıldığı, yaklaşık 50 çocuğun da kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde 2016'da bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi, Akwa Ibom eyaletinde de bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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