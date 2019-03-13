Güncelleme - Nijerya'da Okul Binası Çöktü
32 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin öldüğü bildirildi.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın Lagos kentinde, 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin öldüğü bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının, eski ve bakımsız olması nedeniyle çöktüğü belirtildi.
Enkaz altında kalan 10 öğrencinin cesedine ulaşıldığı, yaklaşık 50 çocuğun da kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Nijerya'nın Lagos kentinde 2016'da bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi, Akwa Ibom eyaletinde de bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:32 Kaynak: AA
Önce Boğazı Kesilen Daha Sonra da Defalarca Bıçaklanan 25 Yaşındaki Kız, Mucizevi Şekilde Hayatta Kaldı
Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi
Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!