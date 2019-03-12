Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Nijerya'daki Eyalet Seçimleri

Güncelleme - Nijerya'daki Eyalet Seçimleri

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 22 eyalet valisi belli olurken, bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Güncelleme - Nijerya'daki Eyalet Seçimleri, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 22 eyalet valisi belli olurken, bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), geçen cumartesi yapılan seçimlerde, 22 eyalette seçim sonuçlarının belli olduğunu, Rivers, Kano, Sokoto ve Bauchi gibi bölgelerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 7 eyaletteki seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

INEC'in sonuçlarına göre, eyalet seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresinin (APC) 13 eyaletinde kazanırken, Halkın Demokratik Partisi (PDP) ise 9 eyalette kazandı.

INEC, seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak eyaletlerdeki toplumsal gerginliği, oyların çalınmasını ve bazı seçim komisyonu üyelerinin kaçırılmasını gösterdi.

Söz konusu eyaletlerde seçimlerin ne zaman yapılacağına yönelik açıklama yapılmadı.

Nijeryalılar, geçen cumartesi 29 eyalet valisi ve 36 eyaletteki meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sakin geçerken bazı eyaletlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülkede iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimini APC adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:03 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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