Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

Güncelleme - Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması

1 saat önce

Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Güncelleme - Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması, System.String[]
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:49 Kaynak: AA

Karapınar, Altınordu, Ordu, Güncel
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