Güncelleme - Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması
1 saat önce
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Ordu
'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. Altınordu
ilçesine bağlı Karapınar
Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık
Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:49 Kaynak: AA
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