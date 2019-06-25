GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
2 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:34 Kaynak: AA
'in Havran
ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.
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