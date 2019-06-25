Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

2 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.
GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Havran, Balıkesir, Güncel
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