GÜNCELLEME Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNCELLEME Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

GÜNCELLEME Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

7 saat önce

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç Güney Çevre Yolu Dereobası köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ok ve aynı araçta bulunan Orhan Korkmaz (37), ambulansla kaldırıldıkları özel hastanelerde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Ok, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:40 Kaynak: AA

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