Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu

Güncelleme - Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Güncelleme - Osmaniye Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Osmaniye merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencilerin örgüte kazandırılmasında aktif rol oynayan, çoğunluğu FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapmış şüphelilere yönelik Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Gümüşhane'de görevli astsubay ile Adıyaman'da görevli polis memurunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski dershane öğretmeni Y.E. tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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