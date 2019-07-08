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GÜNCELLEME - Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

39 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğretmen olduğu öğrenilen Levent Kurt (46) yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, Sivas- Tokat kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan eşi Şerife (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerife Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurt'un, Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olduğu öğrenildi.
Diğer yaralıların aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Yıldızeli, Sivas, Güncel
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