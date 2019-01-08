Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otomobil Dereye Düştü: 8 Ölü

Güncelleme - Otomobil Dereye Düştü: 8 Ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme - Otomobil Dereye Düştü: 8 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, derede suya gömülmüş otomobili kıyıya çekti.


Sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek 4 çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Ortaca, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
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