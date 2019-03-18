Güncelleme - Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Otoyolu Kandıra gişeler mevkisinde şüphe üzerine A.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.



Ruhsat, plaka ve şasi numarası sorgusunda İ.C.K'ye ait otomobilin 21 Ocak'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çalındığının belirlenmesi üzerine ekipler, A.Ç'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kaydının olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelinin, yaklaşık 150 bin lira değerindeki otomobili Adana'ya götürmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

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