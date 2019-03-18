Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Güncelleme - Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Otoyolu Kandıra gişeler mevkisinde şüphe üzerine A.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ruhsat, plaka ve şasi numarası sorgusunda İ.C.K'ye ait otomobilin 21 Ocak'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çalındığının belirlenmesi üzerine ekipler, A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, yaklaşık 150 bin lira değerindeki otomobili Adana'ya götürmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Adana, İstanbul, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]