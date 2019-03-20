Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otomobil Köprüden Düştü

Güncelleme - Otomobil Köprüden Düştü

1 saat önce

Diyarbakır'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Güncelleme - Otomobil Köprüden Düştü, System.String[]
Diyarbakır'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda, Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobil ile Umut Karakaş'ın kullandığı 23 TD 487 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.

Kazada, sürücü Çetin, eşi Gülay, çocukları Bejna Naz ve Reyna Cemre Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Karakaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülay Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Anne, Diyarbakır, Güncel
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