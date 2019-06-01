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GÜNCELLEME - Otomobile sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler

1 saat önce

Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.

GÜNCELLEME - Otomobile sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler, System.String[]
Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Eskişehir- Ankara kara yolunda şüphelenilen otomobil durdurularak arama yapıldı.
Narkotik köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda otomobilin tabanına ve koltuklarının altına gizlenmiş 52,7 kilogram eroin bulundu.
Köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla eroinin üzerine karabiber, nane ve kekik serpilmesi dikkati çekti.
Araçtaki E.K. (46) ile S.Y. (17), uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.Y. serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Ankara, Eskişehir, Narkotik, Güncel
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