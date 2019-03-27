Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Güncelleme - Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güncelleme - Otoyol Gişesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde Torbalı istikametinden İzmir kent merkezine gelen 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın kullandığı 35 KB 0165 plakalı otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev aldı.

İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücü çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.


Savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobilden çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Bu arada olay yerine gelen Ogeday Kaya'nın annesi Esra ve babası Sedat Kaya'nın, cesedi teşhis ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, ehliyeti olmayan Ogeday Kaya'nın, annesine ait otomobili ailesinden izinsiz alarak kullandığı iddia edildi.


Polis ve jandarma ekipleri, otomobilin parçalarının yayıldığı geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

Kazanın, aşırı hız ve otoyoldaki yer şeridi yönlendirmesine uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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