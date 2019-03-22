Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını

Güncelleme - Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını

33 dakika önce

Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncelleme - Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını, System.String[]
Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, O-3 Otoyolu'nda otogar yönüne doğru giden hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.


Söndürme çalışmaları sürerken, trafik akışında aksama meydana geldi. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel
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