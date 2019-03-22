Güncelleme - Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını
33 dakika önce
Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa
O-3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, O-3 Otoyolu'nda otogar yönüne doğru giden hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sürerken, trafik akışında aksama meydana geldi. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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