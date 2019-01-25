Güncelleme - Öz Çekim Yapmak İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kaldı

Kayseri'de öz çekim yapmak için çıktığı dağlık alandan inemeyen Suriyeli genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayseri'de öz çekim yapmak için çıktığı dağlık alandan inemeyen Suriyeli genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Merkez Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Yılanlı Dağı'na öz çekim yapmak için çıktığı öğrenilen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Naif, aşağı inemeyince 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi.





İhbarın ardından bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık araziden inemediği için yardım istediği anlaşılan gençle cep telefonuyla iletişim kuran ekipler, bölgeye ulaşmak için karla kaplı arazide ilerlemekte güçlük çekti.



Yaklaşık 6 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, Naif'i sedyeyle taşıyarak araçların bulunduğu bölgeye indirdi.



Oldukça bitkin olduğu gözlenen genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi

Suriyeli 2 Çocuğa Tecavüz Edildiği Skandalıyla Gündeme Gelen Yurt Kapatıldı

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi