Güncelleme - Pakistan'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 19 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 6'sı sivil 19 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 6'sı sivil 19 kişi yaralandı.



Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt'un yerel medyaya verdiği bilgiye göre, Loralai kentindeki saldırı, polis adayları için yapılan sınav ve mülakatlar devam ederken gerçekleşti.



Açılan ateşin ardından patlama yaşandığını kaydeden Butt, 2 saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü söyledi.



Loralai Hastanesi Müdürü Fahim Kakar, yaptığı açıklamada, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 6'sı sivil 19 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Kakar, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ve tedavilerine askeri hastanede devam edileceğini kaydetti.



Bölge polis kordonu altına alınırken karakol boşaltıldı.



Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı. Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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